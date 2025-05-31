Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı uzatıldı

AA

Bir yatırım stratejisi olarak açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbirin 4 Temmuz seans sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasa oynaklığını kontrol altına almak ve yatırımcı güvenini sağlamak amacıyla bazı düzenlemelerin geçerlilik süresini uzatma kararı aldı.

Kurul 18 Nisan 2025 tarih bülteni ile duyurduğu ve 30 Mayıs 2025'te biten bazı tedbir kararlarının sürelerini uzattı.

SÜRESİ 4 TEMMUZ'A KADAR UZATILANLAR

Kurul'un haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 4 Temmuz seans sonuna kadar uzatıldı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Borsa piyasasında yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan kazanç sağlamak için çeşitli stratejiler uygular. Bu stratejilerden biri de "açığa satış"tır. Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi satması ve fiyatının düşeceğini öngörerek daha sonra daha düşük bir fiyattan geri alması esasına dayanır.

Yatırımcılara açığa satılan ürünün fiyatı düştüğünde kâr elde etme fırsatı sunar. Ancak potansiyel olarak yüksek risk taşır. Çünkü hisse fiyatı yükselirse yatırımcı büyük zarar edebilir.