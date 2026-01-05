Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyeyi gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeye çıktı.

Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne de yükselerek başlamıştı.

BIST 100'DE REKOR

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN ÇOK SPOR KAZANDIRDI

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

YATIRIMCILARIN ODAĞI DEĞİŞTİ

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.