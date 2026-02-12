Teknofest’e uluslararası arenada çifte ödül

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl uluslararası arenada bir kez daha göz doldurdu. İngiltere merkezli seçkin International Finance Publications tarafından düzenlenen International Finance Awards 2025’te iki ayrı üstün başarı ödülünün sahibi oldu.

ULUSLARARASI FİNANS DÜNYASI TEKNOFEST’İ TAKDİR ETTİ

International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa’ya odaklanan International Finance dergisi tarafından yürütülüyor. Bu prestijli ödül platformu; sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ile katkılarını titizlikle değerlendirerek kazananları belirliyor.

TEKNOFEST, güçlü başvurusu ve geçmiş başarılarıyla bu yıl iki önemli ödül kazanma başarısı gösterdi: Most Innovative Mass Technology Engagement Festival - Türkiye 2025 (En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali - Türkiye 2025) ve Most Innovative National Aerospace Talent Platform - Türkiye 2025 ⁠(En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu - Türkiye 2025). Bu ödüller, TEKNOFEST’in yalnızca gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra aynı zamanda küresel ölçekte inovasyonu teşvik eden, yetenek ekosistemini güçlendiren ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yayan güçlü bir vizyon hareketi olduğunu bir kez daha gösterdi.

TEKNOFEST: DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ

2018’den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor ve dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarıyor. 2025’te festival; İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan’daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirdi.

KÜRESEL VİZYON, YEREL ENERJİ

TEKNOFEST’in uluslararası başarısı, festivalin gençlere sunduğu fırsatların kalitesini ve bu fırsatların dünya çapında takdir edildiğini gösteriyor. Uluslararası Finance Awards gibi dünya standartlarındaki platformlardan gelen ödüller, TEKNOFEST’in Türkiye’nin teknoloji vizyonunu küresel çapta temsil etme misyonunu güçlendiriyor.