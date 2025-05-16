Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi değişti

AA
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çarşamba günü yapılacak.
15 VE 16 MAYIS TARİHLİ İŞLEMLERİN TAKASLARI
Pay Piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs Salı, bugünkü işlemlerin takası ise 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.
19 MAYIS'TA VİOP TAKAS VE FİZİKİ TESLİMAT
Öte yandan, 19 Mayıs'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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