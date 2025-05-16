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Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi değişti

Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihi değişti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Borsa'da işlemlerde takvim değişikliği bildirildi. Buna göre, Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak.