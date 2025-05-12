Borsa İstanbul’da yapay zeka destekli güvenli yazılım masaya yatırılıyor

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Bilişim Teknolojileri Derneği'nden (BT) yapılan açıklamaya göre, DevSecOps Days İstanbul, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini destekleyen en yenilikçi organizasyonlardan biri.

DevSecOps Days İstanbul, bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ETKİNLİK BORSA İSTANBUL'DA DÜZENLENİYOR

28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek etkinlik, bu kez "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açacak.

"GELECEKTE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN"

Dernek yetkilileri, teknolojinin dönüştürücü gücünü yakalamak isteyen tüm uzmanları etkinliğe davet ederek, "Yöntemlerimizi değiştirmediğimiz sürece gelecekte söz sahibi olamayız. DevSecOps Days İstanbul, değişimi anlamak ve yön vermek için eşsiz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.