Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı artıyor Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısının artarak tekrar rekor seviyelere doğru yöneldiğini açıkladı.

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Borsa İstanbul'da yükseliş seyri yatırımcıyı kendine çekti ve pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 23 Şubat itibariyle hisse senedi piyasasındaki yatırımcı sayısını açıkladı.

Buna göre yatırımcı sayısı 7 milyon 974 bin 209'a ulaşarak tarihin en yüksek seviyelerine bir kez daha yaklaştı.

Yatırımcı sayısı 31 Ekim 2023 haftasında 8,6 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.

Diğer taraftan pay senedi piyasa değeri ise 12,5 trilyon liraya ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

VİOP haftayı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 10.059,00 puandan başladı.

BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 0,39 yükselişle 9.411,11 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.