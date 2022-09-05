Borsa İstanbul'dan rekorlar devam ediyor

Küresel piyasalarla pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 artarak haftaya 3.254,38 puan ile rekor seviyeden başladı.

Küresel piyasalar, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, Borsa İstanbul ise yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,63 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 3.254,38 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Sektör endekslerinden bankacılık önde

Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,55 artarak 3.222,74 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da yüzde 2,44 değer kazandı.

Destek ve direnç konumu

Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.300 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunuyor.