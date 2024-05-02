İHA
İstanbul'un Silivri ilçesi sanayi bölgesinde bir iş yerini gözlerine kestiren hırsızlar girişte bulunan hammaddeleri çalarak araçlarına yükledi.
İş yerindeki çalışanın kendilerini fark ettiği gören hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı.
Yaşananlar kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda şüphelilerin hammaddeleri hızla araca yükledikleri ve iş yeri çalışanını görünce olay yerinden kaçtıkları görüldü.
Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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