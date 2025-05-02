Borsa soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

AA

Borsa'da manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden 12'i tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖRGÜT KURMA VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

OPERASYON HAKKINDA

Borsa İstanbul’daki şüpheli işlemlerle ilgili düğmeye basılmış, aynı anda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da, borsada fiyat dengesinde manipülasyon yaptığı tespit edilenlere yönelik soruşturma yönetilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da manipülatif işlem yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma sonucunda, 15 kişiyi gözaltına alma kararı açıklandı. 15 kişiden 13'ü yakalanmıştı.

13 ŞÜPHELİNİN 12'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 12'si, mahkemenin kararıyla tutuklandı. Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, 1 zanlı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.