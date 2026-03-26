Trump dansı ile ünlenen İranlı Moone Rahimi, kuzeninin öldürüldüğünü açıkladı

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta neredeyse 4 hafta geçti.

Savaşın ilk gününde İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından birçok İranlı sokaklara inerken bunlar arasında ölümü kutlayanlar da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA DANS AKIMI

Öte yandan Hamaney'in ölümü sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özellikle ülke dışında yaşayan İran vatandaşları, sosyal medyada dans ettikleri videoları paylaşarak yeni bir akım başlattı.

TRUMP'IN DANSINI TAKLİT ETTİ

Bu kapsamda birçok video paylaşılırken bunlardan biri de ABD'de doktora öğrencisi olan İranlı Moone Rahimi oldu.

Rahimi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın dansını taklit ettiği video sosyal medyada viral oldu.

KUZENİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Rahimi bu defa başka bir olay ile yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İranlı kız, kuzeninin ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

"İSLAM REJİMİ OLMASAYDI HAYATTA OLURDU"

Kuzeni ile birlikte olduğu çocukluk fotoğrafını paylaşan Rahimi, durumdan İran rejimini sorumlu tuttu.

Rahimi "Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı bir şekilde yazıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYA SESSİZCE İZLİYOR"

Rejimin hayattaki her şeyini çaldığını belirten İranlı kadın, ABD'ye taşınmasına rağmen mutluluğu bulamadığını söyledi.

Dünyanın İran konusunda gerekeni yapmadığını iddia eden kadın, "Tüm dünya, İran Devrim Muhafızları'nın ideolojisinin varlığını sürdürmesi uğruna binlerce masum sivilin -çocuklar, yetimler ve hamile kadınlar da dahil olmak üzere- öldüğü gerçeğini görmezden geliyor. Güzel ülkemizi, hayatlarımızı, ailelerimizi ve özgürlüğümüzü elimizden aldılar ve tüm dünya sessizce izliyor." dedi.