Borsa'da açığa satış yasağı devam edecek

SPK tarafından alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek. Kredili işlemler için uygulanan öz kaynak oranı esnetme tedbiri 27 Mart'a kadar sürecek.
Jeopolitik gerginlikler, borsada kural koymayı gerektirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
ÖZ KAYNAK ORANININ ESNETİLEREK UYGULANMASI TEDBİRİ 27 MART SEANS SONUNA SARKITILDI
SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.
