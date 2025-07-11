Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz'da yapılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için Borsa'daki işlemlerin takas tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

15 Temmuz Salı günü, Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek.

YENİ TAKAS TARİHLERİ

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Çarşamba günü, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası da 17 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

VİOP'TA İŞLEMLER

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz'da takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.