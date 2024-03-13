Borsalar dünyada ve Türkiye'de artışa geçti Yatırımcı alıcılı sürece geçtiği için borsalardaki endeksler artışta. New York borsası ve Avrupa piyasalarında pozitif hava hakimken Asya piyasaları ise karışık seyir gösteriyor.

AA

Yatırımcı sayısının katlanarak arttığı borsalarda, beklentilere paralel olarak pozitif hava hakim.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 22,82 puan ve yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Fed'in faiz adımı beklentisi sabit kaldı

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

New York borsasında tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Dün, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 artışla günü 5.175 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23 artışla günü 17.965 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 yükselişle günü 8.087 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışlarını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,31, değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıkıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti.

Yurt içinde gündem sakin

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)