Bosch otomotiv, Almanya'daki 5 bin 550 çalışanını işten çıkartıyor

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Alman Robert Bosch şirketi, yaklaşık 5 bin 550 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil yedek parça üreticisi olan Alman şirketin bu açıklaması, Çinli şirketlerle artan rekabet ve piyasadaki düşük taleple mücadele eden Alman otomotiv sektörünün yaşadığı krizin son işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

"OTOMATİK SÜRÜCÜ TEKNİKLERİNE İLGİ AZALDI"

Bosch, otomatik sürüş için akıllı sürücü destek sistemleri ve çözümlerine olan talebin azlığını sebep göstererek 2027'nin sonuna kadar bilişim çözümler departmanında 3 bin 500 kişiyi çıkartacağını açıkladı.

ÇIKARMALAR ALMANYA'DAKİ FABRİKALARDAN

Bu çalışanların yarısı, Almanya'daki fabrikalarda bulunuyor.

Bosch, ayrıca Almanya'daki Hildesheim tesisinde 600'ü 2026'nın sonuna kadar olacak şekilde, 2032 yılına kadar toplamda 750 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

DİREKSİYON BÖLÜMÜNDEN

Şirket ek olarak, Stuttgart yakınlarındaki Schwaebisch Gmuend tesisisinde bulunan direksiyon üretim bölümünde de işten çıkarmalar yapacağını açıkladı.

Bosch bu tesiste, 2027 ila 2030'da 1,300 kadar çalışanını işten çıkartacak.

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