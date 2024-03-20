Haberler



Ekonomi



BOTAŞ: 851 yerleşim yerinde 19 bin 500 kilometre iletim hattı kuruldu

BOTAŞ: 851 yerleşim yerinde 19 bin 500 kilometre iletim hattı kuruldu BOTAŞ, bir mesaj paylaşarak 2024’e kadar 851 yerleşim yerinde 19 bin 500 kilometre iletim hattı kurulduğunu açıkladı.