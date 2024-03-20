BOTAŞ: 851 yerleşim yerinde 19 bin 500 kilometre iletim hattı kuruldu

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajıyla, 2024’e kadar 851 yerleşim yerinde 19 bin 500 kilometre iletim hattı kurulduğunu açıkladı.
BOTAŞ'ın yayınladığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
Ülkemizin enerjisi BOTAŞ kesintisiz enerji arzı için durmaksızın çalışıyor. Yarım asrın tecrübesiyle geleceğin enerjisi olmaya devam ediyoruz.
"2024’te 851 yerleşim yerinde ve19 bin 500 kilometre iletim hattı"
2018’de 550 yerleşim yeri ve 6 bin 887 kilometre iletim hattı varken, 2024’te 851 yerleşim yerinde ve19 bin 500 kilometre iletim hattı bulunuyor.
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