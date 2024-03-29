BOTAŞ: Doğalgazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda nisanda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

AA

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Konut tüketicileri için

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi aboneleri için

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarife

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

"Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı Türkiye'de"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler yer altı:

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)