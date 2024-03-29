BOTAŞ: Doğalgazda nisan tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
Konut tüketicileri için
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi aboneleri için
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarife
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
"Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı Türkiye'de"
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler yer altı:
Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.
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