BOTAŞ, İran milli doğalgaz şirketi NIGC ile görüştü BOTAŞ, uluslararası anlaşma ve iş birliği görüşmelerine hız verdi. Kurum yöneticileri bugün de Türkiye'ye uzun dönemli doğalgaz arzı ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması hakkında İranlı yetkililerle bir araya geldi.

AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve İran milli doğalgaz şirketi NIGC yetkilileri, iş birliği imkanlarını değerlendirmek için Tahran'da bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Fidan ve beraberindeki heyet, bugün Tahran'da NIGC yetkilileri ile görüşmelerde bulunuldu.

Fidan ve beraberindeki heyet, bu kapsamda İran Petrol Bakan Yardımcısı ve NIGC Üst Yöneticisi Saeid Tavakoli başkanlığındaki heyetle toplantı yaptı.

İKİ ŞİRKET ARASINDA İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Toplantıda, başta İran'dan Türkiye'ye uzun dönemli doğalgaz arzı ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması olmak üzere iki şirket arasında iş birliği konuları ele alındı.

BOTAŞ İLE NIGC İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ AMAÇLANIYOR

Fidan ve Tavakoli, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde, BOTAŞ ile NIGC iş birliğinin gelecek dönemde daha da güçlenerek devam etmesine dair mutabakatlarını teyit etti.

İRAN'A BAŞSAĞLIĞI

Tavakoli'ye İran'ın Tabas şehrindeki maden kazası dolayısıyla başsağlığı dileklerini de ileten Fidan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)