BOTAŞ ve TotalEnergies arasında 10 yıllık LNG anlaşması BOTAŞ, mayısta ABD'li ExxonMobil firmasıyla yaptığı anlaşmanın ardından TotalEnergies ile de arasında 10 yıllık LNG anlaşmasını imzaladı.

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AA

Türkiye, kendi enerjisini kendi sınırlarında arama çalışmalarının yanı sıra doğalgazı ithal ederken spot alımlardan uzun vadeli alım anlaşmalarına dönüşen stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Bu amaca hizmet eden Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasındaki LNG anlaşmasının imza töreni, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumunda gerçekleştirildi.

Esnek şartlarda, rekabetçi koşullarda, uzun vadede yapıldığı bildirilen anlaşmanın, Türkiye'de gazı ucuzlatma hedefine önemli katkı sunması bekleniyor.

10 YILDA TOPLAM 16 MİLYAR METREKÜP LNG TEDARİK EDİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Boru Hatları ile BOTAŞ ve TotalEnergies arasındaki uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması kapsamında 10 yılda toplam 16 milyar metreküp LNG tedarik edileceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerjide ithalata bağımlı bir ülke olarak piyasadaki anlık gelişmelerden Türkiye'yi ve vatandaşları korumak üzere enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin önemli stratejilerden biri olduğunu söyledi.

"TEDARİK HEDEFİ İÇİN ALTYAPI YATIRIM SÜRECİ YAŞANIYOR"

Doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını farklı kaynaklardan tedarik edebilmenin ana hedeflerinden olduğunu belirten Bayraktar, bu hedef doğrultusunda da çok uzun yıllardır ortaya konulan bir altyapı yatırım süreci olduğuna dikkati çekti.

GAZ SADECE BORU İLE DEĞİL GEMİLERLE LNG OLARAK DA TEDARİK EDİLİYOR

Bayraktar, gazı sadece boru hatlarıyla değil, aynı zamanda gemilerle LNG olarak tedarik etme hedefiyle yola çıktıklarına değinerek, "Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye'deki yıllık olarak kullandığımız gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldik." diye konuştu.

SPOT ALIMLAR ANLAŞMALARLA UZUN SÜRELERE YAYILDI

Daha önce spot olarak yapılan LNG alımlarının anlaşmalarla uzun döneme yayıldığına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

TotalEnergies ile yaptığımız anlaşma 10 yılı kapsıyor. 2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla aslında 16 milyar metreküplük bir anlaşma.

"ANLAŞMA, GAZIN UCUZLAMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Bayraktar, anlaşmanın son derece esnek şartlara, rekabetçi koşullara sahip olduğunu vurgulayarak, uzun vadede Türkiye'de gazı ucuzlatma hedefi doğrultusunda önemli katkı sunacağını kaydetti.

"ÜRETİMİMİZ 80 MİLYAR METREKÜPÜ RAHATLIKLA KARŞILAYABİLECEK DURUMDA"

Yapılan altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin, ihtiyacı olan 50 milyar metreküpün üzerinde gaz alabilecek konuma geldiğini ifade eden Bayraktar, ülkenin kendi üretimi, mevcut boru hatları ve tedarik anlaşmaları kapsamında yaklaşık giriş kapasitesinin 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu anlattı.

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK DOĞALGAZ PİYASASI"

Bakan Bayraktar, 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz piyasası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Geri kalan miktarı Avrupa'daki müşterilere ihraç edebilecek noktadayız. Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazları karıştırmak suretiyle bir 'Türk harmanı' oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güneydoğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda küçük miktarlarda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah Türkiye ve BOTAŞ olarak daha büyük miktarlarda da yapacak hale geleceğiz.

"REKABETÇİ ŞARTLARDA GAZ TEDARİK ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mevcut boru hatlarıyla ilgili kontratların yenilenmesi sürecini de yürüttüklerini anlatan Bayraktar, "En ucuz kaynaktan en rekabetçi şartlarda gaz tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

MAYISTA ABD'Lİ EXXONMOBİL ANLAŞMASI

BOTAŞ, mayısta ABD'li ExxonMobil firmasıyla yıllık 2,5 milyon ton (yaklaşık 3,2 milyar metreküp) kapasiteli 10 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu ayın başında da Shell ile 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG tedariki için anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)