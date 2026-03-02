BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Gerekli tüm tedbirler alındı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Açıklamada ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin;

BOTAŞ, doğalgaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştı.

Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğalgaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.

İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."