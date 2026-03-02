Alparslan Bayraktar: Enerji piyasalarında istikrarın korunması için çalışıyoruz

Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzını ve finans piyasalarını doğrudan vurdu.

Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi.

Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol, şu anda yüzde 6'ya yakın yükselişle varil başına 78,29 dolar seviyesine yükseldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enerji ve ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUHTEMEL ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Krizin etkilerine dikkatlice ele aldıklarını belirten Bakan, "Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bölgemizde oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdik.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık." dedi.

"ÇOK BOYUTLU BİR YAPI İÇİNDE YÖNETİYORUZ"

Türk vatandaşlarının bu konuda sakin olması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz.

"İSTİKRARIN KORUNMASI İÇİN TÜM PAYDAŞLARLA ÇALIŞACAĞIZ"

Fiyat istikrarı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz.

Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.