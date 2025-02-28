BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Haber Merkezi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda mart tarifesini duyurdu.

Tarifede değişikliğe gidilmedi.

SABİT KALDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda martta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

1000 METREKÜP 5 BİN 631 LİRA

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için tarife, 1000 metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

TARİFELER AYLIK HESAPLANIYOR

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.