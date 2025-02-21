Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasa düzenleme

AA

Uygulamada kolaylık sağlamak için bozulabilir gıda maddelerinin taşımacılığında kullanılacak özel ekipmanlar hakkındaki usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin, 2012 yılında taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal ölçekte teknik altyapısının oluşturulması amacıyla yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 2022'de yürürlüğe girmişti.

DEĞİŞİKLİKLER UYGULAMADA KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİN

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

YETKİ BELGESİ, DENETİM VE MUAYENE SÜRECİ

Düzenlemeyle, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışına çıkarılırken, yetki belgesi, denetim ve muayene süreçlerinde değişiklikler yapıldı.

YETKİ BELGELERİNDEN BİRİNE SAHİP OLUNMALI

Yönetmelik kapsamında, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre iştigal edilen faaliyet alanlarına uygun yetki belgelerinden herhangi birine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ise Yönetmelik kapsamındaki bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetleri için söz konusu koşullar aranmayacak.

Yönetmeliğe göre, model yılı itibarıyla 15 yaşı geçmiş ve bu nedenle "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" düzenlenemeyen araçların, uygun üstyapılarla değiştirilerek ve belgelendirmeleri mevzuata uygun yapılarak, bozulabilir gıda taşımacılığında kullanımına devam edilebilecek.

İHLALİ DÜZELTME SÜRESİ 90 GÜNE ÇIKARILDI

Şartları sağlamadığı ve aykırı hareket ettiği için idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, cezanın tebliğine müteakip söz konusu ihlali düzeltmesi için tanınan süre 30 günden 90 güne çıkarıldı.

BELGE ALMANIN SON TARİHİ

İlgili mevzuata göre imal edilmiş ve anlaşma kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için zorunlu tutulan "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak güncellendi.