Euro
10.1008
-0.05%
Dolar
8.5606
0.1%
Altın
494.72
0.08%
Borsa
1.349
0%
Bitcoin
318.528
-2.59%
EXEN Coin
24.80
-4.24%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Brent ham petrolün varil fiyatı 74,63 dolar

    Petrol fiyatları, dünya genelinde yükselen koronavirüs vakalarına rağmen aşılama oranlarının artmasıyla yatay seyretti.
    • REUTERS
    • 27.07.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent ham petrolün varil fiyatı 74,63 dolar

    Petrol fiyatları, dünya genelinde yükselen koronavirüs vakalarına karşın aşılama oranlarının artmasıyla yatay seyrederken, aynı zamanda arzın talebi ancak karşılayacağı beklentileri bu seyri destekledi.

    BRENT HAM PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0,5 yükseldikten sonra yüzde 0,2 artışla 74,63 dolara çıktı.

    ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 artışla 71,95 dolara yükseldi.

    Brent ham petrolün varil fiyatı 74,63 dolar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir