Brent ham petrolün varil fiyatı 74,63 dolar

Petrol fiyatları, dünya genelinde yükselen koronavirüs vakalarına rağmen aşılama oranlarının artmasıyla yatay seyretti.

Petrol fiyatları, dünya genelinde yükselen koronavirüs vakalarına karşın aşılama oranlarının artmasıyla yatay seyrederken, aynı zamanda arzın talebi ancak karşılayacağı beklentileri bu seyri destekledi.

BRENT HAM PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0,5 yükseldikten sonra yüzde 0,2 artışla 74,63 dolara çıktı.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,4 artışla 71,95 dolara yükseldi.