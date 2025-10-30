Brent petrol fiyatları 63,84 dolarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün 64,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,18 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.27 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 63,84 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrol 59,89 dolardan işlem gördü.

FED'İN FAİZ SİNYALLERİ, PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı endişeler etkili oldu. Fed’in aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceği beklentileri ve ekonomik veriler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Ancak hükümetin kapanmasıyla veri akışının sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılarak, bunun yılın son indirimi olabileceğinin sinyali verildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayında faiz indirimine kesin olarak gidilmeyeceğini ve belirsizlik ortamında temkinli davranılacağını vurguladı.

ABD ÜRETİM VE STOK VERİLERİ, FİYATLARI BASKILIYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin günlük ham petrol üretimi 15 bin varil artarak 13,644 milyon varile yükseldi. Bu artış, arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Buna karşın, ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil azalarak 416 milyon varile düştü. Benzin stokları da 5,9 milyon varil azalış gösterdi. Stoklardaki düşüş piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

OPEC+ ÜRETİM KARARLARI İZLENİYOR

Piyasalar, OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım’daki toplantısına odaklandı. Toplantıda aralık ayı için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ TALEBİ DESTEKLİYOR

ABD-Çin görüşmelerinden gelen olumlu mesajlar, küresel enerji talebine destek sağlayarak fiyat düşüşünü sınırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi.

Şi, görüşmede iki ülkenin dost ve ortak olması gerektiğini belirtirken, Trump da Çin’e uygulanan tarifelerde indirime gidileceğini ve uzlaşma umutlarını aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 65,95 dolar direnç, 58,90 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.