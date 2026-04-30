Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları, üç günlük düşüşün ardından Fed'in kararının beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte yatırımcıların alımlarıyla toparlanıyor.

Altın tarafında merkez bankalarına ilişkin azalan gevşeme beklentileriyle dün satıcılı bir seyir öne çıktı.

Yatırımcıların üç gündür üst üste düşen altında alım fırsatı görerek satın alma eğilimine girmeleri, altının değerini artırdı.

Ons altın, Singapur piyasalarındaki işlemlerde yüzde 0,7 oranında değer kazandı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 544 dolardan günü tamamlarken yeni güne 4 bin 580 dolara yükselerek başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 646 lira

Çeyrek altın: 11 bin 271 lira

Cumhuriyet altını: 45 bin 934 lira

Tam altın: 45 bin 96 lira

Yarım altın: 22 bin 549 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,1873 lira

Euro: 52,7713 lira

Sterlin: 60,7012 lira

Kaynak: Ensonhaber

