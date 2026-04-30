Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları, üç günlük düşüşün ardından Fed'in kararının beklentiler dahilinde gelmesiyle birlikte yatırımcıların alımlarıyla toparlanıyor.
Altın tarafında merkez bankalarına ilişkin azalan gevşeme beklentileriyle dün satıcılı bir seyir öne çıktı.
Yatırımcıların üç gündür üst üste düşen altında alım fırsatı görerek satın alma eğilimine girmeleri, altının değerini artırdı.
Ons altın, Singapur piyasalarındaki işlemlerde yüzde 0,7 oranında değer kazandı.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 544 dolardan günü tamamlarken yeni güne 4 bin 580 dolara yükselerek başladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 646 lira
Çeyrek altın: 11 bin 271 lira
Cumhuriyet altını: 45 bin 934 lira
Tam altın: 45 bin 96 lira
Yarım altın: 22 bin 549 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 45,1873 lira
Euro: 52,7713 lira
Sterlin: 60,7012 lira
