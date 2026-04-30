Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 4,2 arttı! Turizm gelirlerinde yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini paylaştı.

Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 201 milyon 883 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 25,6'sını, ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 224 milyon 883 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 25,7'sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

GECELİK HARCAMA 102 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 27, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,8, konaklama harcamalarının payı ise yüzde13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre konaklama harcamaları yüzde 21,2, sağlık harcamaları yüzde 18,4, yeme içme harcamaları ise yüzde 13,7 arttı.

ZİYARETÇİLER YÜZDE 55,3 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada yüzde 26,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 8,2 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 9,1 AZALDI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 730 milyon 729 bin dolarını kişisel, 493 milyon 874 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 13,1 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 758 dolar olarak gerçekleşti.

İLK ÇEYREK VERİLERİNE DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ilk çeyrek turizm verilerini ve bölgesel gelişmelerin turizme etkisini değerlendirdi.

Mehmet Nuri Ersoy yaptığı ilk değerlendirmede, "Türkiye güvenlik krizini başarıyla yönetiyor." dedi.

EN FAZLA ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN GELDİ

En fazla ziyaretçi sırasıyla 678 bin kişiyle Almanya, 651 bin kişiyle Rusya, 539 bin kişiyle Bulgaristan, 527 bin kişiyle İran ve 314 bin kişiyle Birleşik Krallık'tan geldi.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ 11 GÜNE DAYANDI

Yılın ilk çeyreğinde ortalama kalış süresi 10,02 ile hedeflenen 10,50'yi geçti. Bu süreçte yabancılar 9,60 gece kalırken, gurbetçilerin kalış süresi 14,5 gece oldu.