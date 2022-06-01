Brent petrolün fiyatında dalgalanma yaşandı

Brent petrolün varil fiyatı dün 125 dolarlara kadar çıkmışken bugün 116 dolarlara geridedi. Bu keskin düşüş piyasaları etkileyerek yatırımcının hareketlerini kısıtladı.

Çin'deki koronavirüs vakalarındaki azalma ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı kısıtlamaya gitmesi petrolün fiyatını etkiledi.

Dün 125,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 116,46 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 115,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatları yükselten nedenler

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in en büyük kenti Şanghay'da koronavirüs salgın tedbirlerinin kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin petrol fiyatlarında etkili

Şanghay'da süren koronavirüs kısıtlamalarının sona ermesi, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin artacağı beklentilerine yol açtı.

AB'nin Rusya'ya yaptırım kararı

AB üyesi ülkelerin, seyahat sezonunun başlamasıyla petrol talebinin yoğunlaşacağı bir dönemde aldığı Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı kararı da piyasalarda arz daralması beklentilerine neden oldu.

Fiyatlara OPEC etkisi

AA'nın haberine göre öte yandan, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim anlaşmasına katılımının askıya alınabileceğine ilişkin haber akışı ise petrol fiyatlarını baskıladı.

Uzmanlar, bu durumun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenerek üretimlerini artırmasıyla sonuçlanacağını ve küresel petrol arzında artış görülebileceğini aktardı.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 116,61 ile 117,63 dolar aralığının direnç, 115,59 ile 114,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.