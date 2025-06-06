Brent petrolün fiyatının 40-50 dolara kadar düşmesi bekleniyor

AA

Üretim maliyetinde önemli yeri olan Brent petrolün fiyatı düşme eğiliminde.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan sekiz OPEC+ üyesi ülke, 31 Mayıs'ta aldığı kararla temmuzda petrol üretimini bir önceki aya göre günlük 411 bin varil artırma yönünde adım attı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyelerinin petrol üretimini artırma kararı sonrası, fiyatların 50 doların altına gerileyebileceği öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİ BEKLENTİSİ

OPEC'in nisan ayı petrol piyasası raporunda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış tahmini aşağı yönlü revize edilmişti. Rapora göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1,3 milyon varil artarak 105 milyon varil düzeyine ulaşması bekleniyor. Önceki tahmin 105 milyon 50 bin varil seviyesindeydi.

Uzmanlar, talep görünümünün zayıf seyretmeyi sürdürmesi ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışlarına devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 50 doların altına gerileyebileceğini ifade ediyor.

"FİYATLAR 40 DOLAR BANDINA KADAR DÜŞEBİLİR"

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, arz-talep dengesizliklerine dikkati çekerek, "OPEC+ üyelerinin üretime ek varil sağlaması, piyasa açısından anlaşılması güç bir hamle." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Petrol fiyatları yakında yeniden 50 doların altına inebilir. Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşıya varılırsa, düşük talep ortamında OPEC+ grubunun üretimi artırması fiyatları 40 dolar bandına kadar çekebilir.

"ABD KAYA PETROLÜ SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli de düşük petrol fiyatlarının ABD'deki kaya petrolü üreticileri için risk oluşturduğunu belirterek, "Büyük şirketler dahi uzun süre boyunca varil başına 50-60 dolar seviyesindeki fiyatlarla faaliyetlerini sürdüremez. Zaten elimizde ABD’nin sondaj kule sayısında düşüş yaşandığına ilişkin veriler mevcut." diye konuştu.