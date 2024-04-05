Brent petrolün varil fiyatı 6 ay sonra yeniden 90 doların üstüne çıktı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,72 dolardan işlem görüyor.

ensonhaber.com

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Ayrıca küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

Çarşamba gününü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı perşembe akşamı itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 90,72 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,79 dolardan alıcı buldu.

Böylece petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

ABD doları etkisi

Fiyatlardaki yükselişte jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor.

Zayıf doların döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.