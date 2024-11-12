Brent petrolün varil fiyatı 71,60 dolara geriledi

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Fiyatlamaların odağında olan petrol fiyatlarındaki düşüş, dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Dün 73,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,43 azalarak 71,60 dolardan işlem görüyor.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,77 dolardan alıcı buldu.

TALEPTE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Petrol talebinde düşüş eğiliminin devam edeceğine dair öngörüler, küresel arz fazlası oluşabileceği endişesini körüklüyor.

"DOLAR GÜÇLENDİKÇE TALEP DÜŞECEK" ENDİŞESİ HAKİM

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi 105,605 ile yükseliş eğilimini sürdürüyor. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

ÇİN'DEKİ TEŞVİK PLANININ YETERSİZ KALACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasının 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltilmesine karar verildi.

Uzmanlar, Çin hükümetinin son açıkladığı teşvik planının, yatırımcıların beklentilerini karşılamadığını ifade ederken, piyasa oyuncuları yeni teşvik paketinin petrol fiyatları ve ekonomik büyümeye dair nasıl bir etkisi olacağını sorguluyor.

OPEC'İN RAPORU BEKLENİYOR

Piyasa oyuncuları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporundan gelecek fiyat yönlendirmesi ve talep tahminlerini bekliyor.

OPEC, gün içinde aylık petrol piyasası raporunu yayınlayacak.

OPEC, geçen ayki raporunda bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmişti.

BRENT PETROLDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 76,69 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.