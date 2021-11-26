Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar

Dün 82,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 2,52 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili uluslararası bugün piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,52 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,91 dolardan alıcı buldu.

PETROL PİYASASINA 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE ARZ FAZLASI YAŞANMASI ENDİŞELERİ HAKİM

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak hareket ederek stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmasıyla 2022'nin ilk çeyreğinde arz fazlası yaşanması endişeleri etkili oluyor.

Bu hafta ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı ve kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle birlikte alındığı duyurulmuştu. Gelecek hafta bir araya gelecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, halihazırdaki üretim kısıntılarını hafifletme politikasını sürdüreceği öngörüleri de arz fazlası endişelerini artırıyor.

OPEC+, bir önceki toplantısında aralık ayında da daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme kararı almıştı.

ALINAN ORTAK KARAR PİYASADA BÜYÜK BİR ETKİ YARATMAYACAĞA BENZİYOR

Uzmanlar, piyasaya fazladan 70 ila 80 milyon varil seviyesinde stratejik petrol rezervi sunulmasının beklenenden düşük bir rakam olduğunu, alınan ortak kararın piyasada büyük bir etki yaratmak yerine mevcut durumda devam eden talep sıkıntılarını gidermeye yönelik bir hamle olabileceğini belirtiyor.

KORONAVİRÜS SALGINI DA HALEN FİYATLARA ETKEN

Öte yandan, koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyantın ekonomik toparlanmayı etkileyebileceğine yönelik endişeler de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.