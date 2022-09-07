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    Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü

    Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi. Piyasalarda, bu gelişmenin enerji fiyatlarını düşürme beklentisi hakim.
    • 07.09.2022 - 16:58
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    Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü

    Petrol ile ilgili alınan kararlar, yapılan açıklamalar, merkez bankalarının faiz adımları, talebin ve üretim beklentilerinin paralelinde fiyatları aşağı yönlü hareket ettirmeye başladı.

    Dün günü 92,83 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu.

    8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi

    Böylece Brent petrolün varil fiyatı 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 83,39 dolarda

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu.

    Resesyon endişesi enerji fiyatlarını düşürüyor

    AA'nın haberine göre küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

    Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü #1

    Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının durması kararı etkili oldu

    Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

    Çin'deki kısıtlamalar petrol talebini düşürecek endişesi yaratıyor

    Ayrıca, Çin'deki koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşe destek oluşturuyor.


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