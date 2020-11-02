Brent petrolün varili 36,55 dolara düştü

Küresel boyutta yaşanan olayların etkisindeki Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 36,55 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 38,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 37,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 36,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,36 dolardan alıcı buldu.

AVRUPA’DA ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARINA ALINAN ÖNLEMLER PETROL FİYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Artan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Avrupa ülkelerinin peş peşe sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle petrol talebinin azalmasının ardından fiyatlar son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

ALMANYA, FRANSA, BELÇİKA VE YUNANİSTAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLİNCE

Almanya, Fransa, Belçika ve Yunanistan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de birtakım kısıtlamalar getirdi.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamından da olumsuz etkilendi.

LİBYA’NIN ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ARZ FAZLASI ENDİŞESİ

Ayrıca, Libya’nın petrol ihracatının 1 milyon varile yaklaşması düşük talep baskısı altındaki piyasaların arz fazlası endişelerini arttırıyor.

BIDEN, SEÇİMİ KAZANIRSA "İRAN SAHALARA GERİ DÖNEBİLİR" DÜŞÜNCESİ

Demokrat parti adayı Joe Biden’nın seçimi kazanması durumunda İran’ın da piyasaya geri döneceği endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 38,10 ile 38,78 dolar aralığının direnç, 35,86 ile 35,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.