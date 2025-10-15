Brent petrolün varili 62,10 dolar

Dün 63,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 62,10 dolardan alıcı buluyor. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,28 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2026'da küresel arz fazlası oluşabileceği uyarısı ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının yeniden ivmelenmesi etkili oldu.

KÜRESEL TALEBİN ARTMASI BEKLENİYOR

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.

Zorlu makroekonomik koşullar ve ulaşımın elektrifikasyonu, petrol tüketimindeki artış hızındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Küresel petrol talebinin 2026'da, bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca küresel petrol arzı eylülde, günlük 760 bin varil artarak 108 milyon varile ulaştı. Bu artışta, Orta Doğu öncülüğünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üretiminin günlük 1 milyon varil artması etkili oldu.

KÜRESEL PETROL ARZI

Küresel petrol arzının bu yıl 3 milyon varil artışla günlük 106 milyon 100 bin varile, gelecek yıl ise 2 milyon 400 bin varil artışla bu seviyenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Mevcut üretim anlaşmasına göre OPEC+ ülkelerinin ise bu yıl 1 milyon 400 bin varil ve gelecek yıl 1 milyon 200 bin varil ek üretim yapması planlanıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.