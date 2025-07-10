Bu Giysileri Sakın Giydirmeyin! Bakanlık Acil Kodla Satışı Durdurdu Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yayımlanan yeni listede, iki farklı çocuk giyim ürünü yer aldı.