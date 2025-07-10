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Bu Giysileri Sakın Giydirmeyin! Bakanlık Acil Kodla Satışı Durdurdu

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yayımlanan yeni listede, iki farklı çocuk giyim ürünü yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Bu Giysileri Sakın Giydirmeyin! Bakanlık Acil Kodla Satışı Durdurdu

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlerle mücadelesini sürdürüyor.

Son yapılan piyasa denetimleri sonucunda iki çocuk giyim ürününün ciddi sağlık riski taşıdığı belirlendi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan bilgilere göre, Angelos marka yeşil kapüşonlu sweat ile Pina Kids marka erkek çocuk fermuarlı kapüşonlu alt-üst takım ürünlerinde güvensizlik unsurları tespit edildi.

SATIŞLARI YASAKLANDI

Bakanlık, bu ürünlerin hem satışını yasakladı hem de piyasadan toplatılması kararını aldı.

Denetim yetkilileri, ürünlerin içeriğinde ya da üretim sürecinde çocuk sağlığına zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu belirtti.

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