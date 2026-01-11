Bu hafta Borsa kazandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hafta boyunca piyasalarda pozitif bir görünüm hakim olurken, yatırım araçları arasında özellikle borsa ve altın öne çıktı. Küresel gelişmelerin ve yurt içi beklentilerin etkisiyle Borsa İstanbul’da güçlü bir yükseliş yaşanırken, altın fiyatları da güvenli liman talebinin etkisiyle değer kazandı.

İşte haftanın yatırım performansı:

BORSA

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksi hafta içinde 11.510,19 ile 12.200,95 puan aralığında hareket etti.

Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 6,11 artışla 12.200,95 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94 artarak 6 bin 223 liraya yükseldi.

Cumhuriyet altını yüzde 2,92 artışla 41 bin 941 liradan satıldı.

Çeyrek altın, haftalık bazda yüzde 2,94 değer kazanarak 10 bin 423 liraya çıktı.

DÖVİZ

ABD doları yüzde 0,24 artışla 43,1410 liraya yükseldi.

Euro ise yüzde 0,41 düşüşle 50,2810 liraya geriledi.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,85, emeklilik fonları ise yüzde 2,33 değer kazandı.

Kategoriler bazında en yüksek getiri, yüzde 4,48 ile hisse senedi fonlarında görüldü.