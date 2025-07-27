Bu hafta bütün yatırım araçları kazandırdı

İçinde bulunduğumuz haftada bütün yatırım araçları sahibine kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,67, altının gram fiyatı yüzde 0,07, dolar/TL yüzde 0,43 ve euro/TL yüzde 0,92 artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,07 artışla 4 bin 359,77 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 29 bin 460 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 297 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 artarak 7 bin 302 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 40,5550 liraya, euro ise yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,69, emeklilik fonları yüzde 1,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,58 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.