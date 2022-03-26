Bu hafta yatırım araçları performansı açıklandı

Bu hafta yatırım araçlarındın en fazla kazandıran Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler oldu.

Yatırımcıların seçimlerinin geçen haftaya yansıdığı getirileri hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,46, altının gram satış fiyatı yüzde 1,38, dolar/TL yüzde 0,42, euro/TL yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.146,32, en yüksek 2.203,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,46 artarak 2.175,51 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI YÜZDE 1,38 KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 kazanımla 932 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.244 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.508,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.528 liraya çıktı.

DOLAR YÜZDE 0,42 DEĞERLENDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 değer kazanarak 14,8530 liraya, euro yüzde 0,18 artışla 16,3400 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,66 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,13 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.