Bugün Fed faiz kararını açıklayacak! Piyasalar alarmda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda faiz kararı, bugün Türkiye saatiyle saat 21.00'de açıklanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise saat 21.30'da gerçekleşecek.

ŞU ANDA UYGULANAN FAİZ ORAN

Fed, Aralık'tan bugüne dek politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında koruyor.

Küresel piyasalar karar öncesinde karışık seyir gösteriyor.

2026'DA 3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ALTININ ONSUNDA TARİHİ ZİRVE

Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 682 dolara çekildi.

Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden geri çekilerek 42,56 dolarda dengelendi. Gümüşün ons fiyatı şu sıralarda da yüzde 1,3 düşüşle 41,97 dolardan satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ YAKLAŞIK 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde ise yüzde 0,1 yükselişle 96,7'de bulunuyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68 dolarda işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif seyirle başladı.