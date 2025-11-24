Bugüne dek 200 bin eski telefon ekonomiye kazandırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her cihazın ikinci bir kullanım ömrünü hak ettiğine inandığını ifade eden MediaMarkt, yenilenmiş telefon hizmetiyle tüketicileri de hem erişilebilir hem de sürdürülebilir teknolojiye teşvik ediyor.

Marka, Türkiye’nin sürdürülebilir ürün yaşam döngüsü stratejisi; ürün kiralama, eskisini getir yenisini götür, onarım ve yenilenmiş ürünler olmak üzere dört bacaktan oluşuyor.

200 BİN CİHAZ DÖNGÜSEL EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Bugüne dek 200 bin eski cihazı ekonomiye kazandırarak, yaklaşık 37 bin yenilenmiş cihazı tüketicilerle buluşturan MediaMarkt Türkiye, satış hacmini son 6 ayda yüzde 100 oranında artırdı.

YENİLENMİŞ TELEFONA İLGİ GÖSTEREN İLLER

Yenilenmiş telefona en çok ilgi gösteren iller ise sırasıyla Kayseri, Bursa, Ankara, Adana ve Sakarya…

Sürdürülebilir ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan yenilenmiş cihazlara talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Bu değişimin Türkiye’deki öncülerinden biri olan MediaMarkt Türkiye, yenilenmiş cihaz hizmetiyle kullanılmış akıllı telefonları yenileyerek yeniden piyasaya sunuyor ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el telefon el değiştiriyor. Tüketicilerin güvenilir, garantili, uygun fiyatlı cihaza olan ihtiyacı, bu segmentin büyümesini tetikliyor.

ESKİ CİHAZLAR TSE ONAYLI BTK DENETİMLİ MERKEZLERDE YENİLENİYOR

Yenilenmiş telefon pazarının ise önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 15-20 bandında büyümesi bekleniyor. Bu büyüme trendine paralel şekilde operasyonlarını genişleten MediaMarkt Türkiye, eski cihazları TSE onaylı, BTK denetimli merkezlerde yenileterek 12 ay garantili şekilde satışa sunuyor.

ADET BAZLI BÜYÜMEDE YÜZDE 100 ARTIŞ

Son teknolojiyi hem erişilebilir hem de sürdürülebilir kılan bu hizmete tüketicilerin de ilgisi hızla artıyor. Nisan 2025’te aylık ortalama satış adedine göre yüzde 100 büyüyerek satış hacmini genişleten MediaMarkt Türkiye, her ay büyüme trendini sürdürüyor.