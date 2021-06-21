Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüyecek

Almanya Merkez Bankası, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme ve salgına karşı alınan önlemlerin de kademeli olarak gevşetilmesiyle olumlu sinyaller verdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik yayınladığı haziran ayı raporunda, Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyüyeceğini bildirdi.

"EKONOMİK ÜRETİM KESKİN BİR ŞEKİLDE ARTACAK"

Bundesbank’ın raporunda, "Almanya'daki ekonomik üretimin, ilk çeyrekte geriledikten sonra 2021 baharında yeniden keskin bir şekilde artması bekleniyor." denildi.

Özellikle hizmet sağlayıcıların ve perakende sektörünün koronavirüs yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin hafifletilmesinden faydalandıklarına yer verilen raporda, bunun yanında çip arzı sıkıntısı gibi tedarik zincirinde yaşanan sorunların özellikle otomotiv sanayisinde üretimi yavaşlattığı kaydedildi.

"ÖZEL TÜKETİM ARTACAK"

Salgın sırasında istemeden artan tasarrufların harcanacağına yer verilen raporda, bu durumun da özel tüketimi artıracağına vurgu yapıldı.

Bundesbank'a göre, enflasyon yıl sonunda yüzde 2,6 seviyesinde olacak, enflasyonda belirleyici faktörler de KDV oranları, karbon emisyon vergisi ile ham petrol ve gıda fiyatları olacak.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçülmüştü. Bundesbank, 11 Haziran’da Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarırken, 2022 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.