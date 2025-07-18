Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'de tescil yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi telciliyle ilgili geldiği son durumu gözler önüne serdi.

"AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor, yeni tescillerle bu sayıyı artırmak ve coğrafi işaretlerimizi uluslararası ölçekte markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde bilgi veren Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB Komisyonu tarafından tescil başvurusunun uygun bulunduğunu bildirdi.

BURSA KESTANE ŞEKERİ VE İPSALA PİRİNCİ AB RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

AB Komisyonu tarafından tescil başvurusu uygun bulunan Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirten Durak, şunları kaydetti: