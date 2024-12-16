Bursa Uludağ’da kayak öğrenmenin maliyeti belli oldu

İHA

İstanbul ve diğer büyükşehirlere yakın olması nedeni ile Bursa'da bulunan Uludağ ilgi çekmeye devam ediyor.

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte kış turizmlerinin merkezlerinden Uludağ’da tatil sezonu açıldı.

Yeni sezonla birlikte kayak dersi, kayak takımı ve kıyafet kiralama ücretleri güncellendi.

İşletmeciler, geçtiğimiz yıla göre yeni ücret tarifesine bu yıl yüzde 50’nin altında bir zam uygulandığını belirtiyor.

Türkiye’de kış ve kayak turizmlerinin önemli merkezlerinden Uludağ’da sezon 30 santimetreye ulaşan kar yağışıyla birlikte açıldı.

KAYAK KİRALAMA ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri güncellendi.

Geçen yıl 1.000 lira olan bir günlük kayak kiralama ücreti bu yıl 1.300 lira.

Kıyafet alt ve üst olarak 1.000.

Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek.

1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi. 2 kişi ve üzeri olunca fiyat düşüyor. 2 saatte kayak öğretiliyor.

Skipass’lar günlük 1.500 lira.

"HAVA ŞARTLARI SEZONUN GÜZEL GEÇECEĞİNİN MÜJDECİSİ"

Yağışların erken başlamasıyla sezondan umutlu olduklarını kaydeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, şöyle konuştu:

2024-2025 kış sezonuna başlamış bulunmaktayız, kar seviye olarak düşük ama halen yağış devam etmekte bugün itibari ile otellerin çoğu sezon açılışını yapacak ve önümüzdeki hafta tamamı açılmış olacak. Bu sene beklentimiz yüksek son 5 yıldan sonra talihsiz bir pandemi arkasından deprem ve geçen sene karın az olmasından dolayı bu yıl beklentimiz çok yüksek. Havalar neredeyse 2 aydır soğuk son 1 aydır tamamen kış havasındayız. Uludağ bilindiği gibi suni karlandırma olmayan dağlarımızdan biridir. En erken kar yağdığında Uludağ’a ve Kars Sarıkamış’a yağar ve en geç buralardan kalkar.

"FİYATLAR ARTTI"

Kayak kiralama ve ders ücretlerinde yüzde 50’nin altında bir artış olduğunu söyleyen Usta, şöyle konuştu:

Biz şu an an itibari ile hazırız, eğitim anlamında ülkemizdeki ekonomik şartları göz önünde bulundurarak ders ücretlerinde yüzde 50’nin altında bir rakam yaptık. Biz zaten bire bir tatilcilerimiz ile temastayız. Bizim bütün hedefimiz kendi insanlarımızı kendi dağlarımızda tutabilmek.

PİSTLERİN IŞIKLANDIRILMASI KIŞ TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Pistlere yapılacak ışıklandırma ile birlikte Uludağ’da kış turizminin kalitesinin arttırılabileceğini belirten Usta, “Uludağ Alan Başkanı ile de paylaştım, hızlandırmamız gereken şey ışıklandırma. Yani hiçbir dağımız ışıksız olmamalı, ışıklandırmadaki hedef günü uzatmak. İnsanlar ciddi paralar veriyorlar otellerde kalıyor, kayak kiralıyorlar, eğitime para veriyorlar ve burada onları mutlu edeceğimiz günü uzatırsak daha tatmin edici olacaktır. Uludağ’ın bir avantajı İstanbul’a, İzmir’e ve Ankara’ya yakınlığı. Tatilcilerimizin buraya geldiklerinde ciddi bir şekilde hakkını vererek buradan gitmelerini istiyoruz.” dedi.

OTELLERE REZERVASYON

Birçok otel rezervasyon kabul ederken, hafta boyu etkisini gösteren kar yağışı kayak yapmak isteyen tatilcileri umutlandırdı.

Oteller bölgesinde yer yer 5 santimetre kar kalınlığı gözlenirken, kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda pistlerin kayak için uygun hale gelmesine az bir zaman kaldığı belirtildi.