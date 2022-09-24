Bursa'da çiftçilere emsal niteliğinde emeklilik müjdesi

Bursa'da günleri silinen çiftçi, emeklilik için kaygılanıyordu. Karşı dava açan çiftçi silinen günlerini geri alarak emekliliğe daha çok yaklaştı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan onlarca vatandaşın Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince çiftçilerin emekli olmaları zora girmişti. Açılan dava sonrasında pirim günlerine kavuşan çiftçinin davasında alınan karar, aynı durumdaki diğer çiftçilere örnek olacak.

İptal edilen sigortalı günleri geri kazandılar

Günleri iptal edilen çiftçiler konuyu yargıya taşıdı. Yenişehir Demirboğa köyünde yaşayan, İsmail Uz adına açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilen günlerin geçerli olduğuna karar verildi.

"Prim günlerinin iptali işlemini mahkemeden geri döndü"

Avukat İlknur Peker, “SGK tarafından çiftçilerimizin prim günlerinin iptali ile ilgili hatalı bir karar verilmişti. Biz de bu prim günlerinin iptali işlemini mahkeme önüne taşıdık.

10 yıllık pirimi yeniden kazandı

Mahkeme tarafından iptal edilen 10 yıllık prim yeniden sayıldı ve çiftçimiz İsmail Uz’un emekli olmasının önü açıldı. SGK tarafından yapılan ve birçok çiftçimizin mağduriyetine yol açan bu hatalı işlemin Mahkemeden dönmesi, çiftçilerimizi mutlu etti. Bu ülkede mahkemeler var olduğu sürece her hatalı işlemin yargıdan döneceği, bu mahkeme kararı ile bir kez daha ortaya çıktı.

Üzüntü giderilmiş oldu

Yıllarını tarımsal üretim yaparak ülke ekonomisine katkı ile geçiren çiftçilerimizin hayatlarını rahat geçirecekleri emekliliğin hemen öncesinde SGK tarafından emekli olamayacakları yönünde bir haber almaları gerçekten üzücü olmuştu. Bu üzüntüyü gidermiş olmak da bizi ayrıca mutlu etti.” diye konuştu.

Karar emsal niteliğinde

İHA'nın haberine göre, ayrıca Peker, “Çiftçilerimizin emekli olma mağduriyeti konusunda artık bir emsal Mahkeme kararı olduğundan, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin daha hızlı giderileceği görülmektedir.” dedi.