Bu yıl görülen mevsim normallerinin dışındaki hareketler tarıma zarar vermeye devam ediyor.

Bursa’nın Keles ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından etkili olan dolu, yetişmiş tarım ürünlerine zarar verdi.

ÖNCE SAĞANAK SONRA DOLU YAĞDI

Bursa’nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık tanesi büyüklüğündeki dolu nedeniyle çilek arazisi başta olmak üzere, diğer tarım ürünleri zarar gördü.

Bursa’da dolu yağışı mahsullere zarar verdi VİDEO

ZARAR GÖREN ÜRÜNLER İNCELEME ALTINDA

Yağışın ardından tarlaya ve bağlarına giden çiftçiler, zarar gören tarım ürünlerini inceledi.