Bursa'da Gölecik Barajı'nın yapımı sürüyor

AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce sulu tarım imkanlarının artırılması için yatırımlar devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerini suyla buluşturacak Gölecik Barajı'nın yapımına devam ediliyor. Fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan Gölecik Barajı, hem ilçenin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak hem de 45 bin 870 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

Gölecik Barajı silindirle sıkıştırılmış beton kategorisinde, 1 milyon metreküp gövde dolgusuna sahip

Kret genişliği 8 metre, belden yüksekliği de 95 metre.

Karacabey Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan aynı zamanda ilçenin içme suyu ihtiyacına cevap verecek.

95 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Kret genişliği 8 metre ve temelden yüksekliği 95 metre olan barajla, ovada 45 bin 870 dekar arazi daha sulanabilir hale getirilecek.

Gölecik Barajı'nın gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Gölecik Barajı'nın Karacabey'in 13 kilometre kuzeybatısında Gölecik Deresi üzerinde yapımının devam ettiğini söyledi.

Barajın 2016'da ihaleye çıkmasıyla inşasına başlandığını aktaran Gündüz, inşaatın gelecek yıl tamamlanacağını vurguladı.

"PROJE BİTİNCE 7,4 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU SAĞLANACAK"

Barajın hizmete girmesinin bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağını belirten Gündüz, projenin bitmesiyle 7,4 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydederek söyle konuştu:

"YILLIK TOPLAM 450 MİLYON LİRA EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK"