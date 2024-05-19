Bursa'da 'yeşil altın' denilen biber fideleri toprakla buluştu Tarımı ve özellikle "yeşil altın" diye bilinen biberiyle tanınan Yenişehir’de çiftçiler tarlaya inerek, ekime başladı.

İHA

Türkiye’nin biber üretiminin yüzde 40’ı Bursa Yenişehir’den karşılanıyor.

Yenişehir'de çiftçiler, binlerce dönüm araziyi bereketlendirmek için "altın" diye tabir edilen biberin fide dikimine başladı.

Üreticinin biber dikim heyecanı

Yenişehir Köprühisar köyünde, biber dikim heyecanı yaşandığını belirten Çiftçi İbrahim Ediz, şu bilgileri verdi:

Her ürünü büyük emeklerle üretiyoruz. 1 hafta sürecek dikim sürecinin ardından fidelere can suyu vereceğiz. Daha sonra ürün almak için 2 aylık yoğun bir çalışma sürecine gireceğiz. Nasip olursa 2 ayın sonunda topladığımız ürünleri pazarlayacağız. Her bir ürünü, el emeği ve göz nuru ile yetiştirip sofralara taşıyoruz.

İşçi sorunu

En büyük sorunlarının işçi sorunu olduğunu belirten Ediz, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Zaten var olan işçi sorunu, ürünlerin hasat zamanında daha da büyüyor. Bu sorundan dolayı çiftçilerimiz, ürünlerini ortakçıya vermek zorunda kalıyorlar. Çiftçi arkadaşlarımızın daha planlı ekim ve dikim yapmaları gerekiyor. Yoksa kendi tarlasında işçi durumuna düşebiliyorlar.

İhracat ürünleri

Yenişehir tarım ürünlerinin genellikle ihracata gönderildiği ifade eden İbrahim Ediz, daha sonra şunları kaydetti:

Yenişehir’de üretilen ürünlerin çoğu Avrupa’ya ihraç ediliyor. Bu nedenle çiftçilerimiz daha bilinçli tarıma imza atıyor. Tüm ürünlerimiz doğal ve gönül rahatlığıyla tüketilecek ürünler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)