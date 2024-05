Bursa'da 'yeşil altın' denilen biber fideleri toprakla buluştu

İHA

Türkiye’nin biber üretiminin yüzde 40’ı Bursa Yenişehir’den karşılanıyor.

Yenişehir'de çiftçiler, binlerce dönüm araziyi bereketlendirmek için "altın" diye tabir edilen biberin fide dikimine başladı.

Üreticinin biber dikim heyecanı

Yenişehir Köprühisar köyünde, biber dikim heyecanı yaşandığını belirten Çiftçi İbrahim Ediz, şu bilgileri verdi:

Her ürünü büyük emeklerle üretiyoruz. 1 hafta sürecek dikim sürecinin ardından fidelere can suyu vereceğiz. Daha sonra ürün almak için 2 aylık yoğun bir çalışma sürecine gireceğiz. Nasip olursa 2 ayın sonunda topladığımız ürünleri pazarlayacağız. Her bir ürünü, el emeği ve göz nuru ile yetiştirip sofralara taşıyoruz.