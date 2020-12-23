Bursa’nın eko-turizm alanları artıyor

Koronavirüs salgınında önemi daha çok ortaya çıkan eko-turizmle ilgili yeni bir yatırım olan "Karagöz Mesire Alanı", Bursa Orhaneli'de hizmet vermeye hazırlanıyor.

Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da eko-turizm yatırımlarına hız verildi. Bursa’nın Orhaneli ilçesine kazandırılacak olan Karagöz Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi çalışmalarında sona geldi.

Bünyesinde restoran, kır evi ve bungalov evlerin bulunacağı alan özellikle oluşturulacak karavan ve çadır kamp alanıyla önemli tercih noktalarından biri olacak.

ORHANELİ’NİN TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Orhaneli’nin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Karagöz Mesire Alanı’na ilk etapta 3 katlı restoran, 2 katlı kır evi, 32 metrekarelik 10 adet bungalov ahşap yapı, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapı yapılacak. Vatandaşlara doğa ile iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleri ile Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek.

Bursa’nın her bir köşesinin cennet gibi olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle doğal güzelliklerinin ve kırsal turizm altyapısının dağ yöresini cazip hale getirdiğini belirtti.

Aktaş, “Gelecek vizyonumuz kesinlikle turizm. Sanayi potansiyelimizi turizm potansiyeline katmak istiyoruz. Uludağ’ımız, sahillerimiz, göllerimiz, denizimiz, şelalelerimiz, longozumuz gibi tüm doğal güzelliklerimiz bizim için önemli ve değerli. Bunların ön plana çıkarılması gerekiyor.

KARAVAN VE KAMPÇILAR AĞIRLANACAK

Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Dağyenice projesi de bunlardan bir tanesi. Onun gibi burası da kampçıları ağırlayacak. Türkiye’nin dört bir tarafından karavanla ve çadırla kamp yapmak isteyenleri ağırlayacak. İlk etapta hem karavan alanı hem de çadır kamp alanına hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

“EKO-TURİZM İÇİN TERCİH EDİLEN ALAN OLACAK”

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Pandemi sürecinde doğa turizminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız proje, Bursa’nın bu yöndeki ihtiyacına karşılık verecektir. İnsanlara oksijeni bol, temiz havası bozulmamış, organik yaşamın bulunduğu ve keyifli zaman getirebileceği bir yer fırsatı sunmuş oluyoruz. Çalışmalar bittiğinde eko-turizm için tercih edilen alan olacak.” dedi.