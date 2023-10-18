Bütçeden denetleyici kurumlara ayrılan kaynaklar belirlendi Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2024 yılı için 38,4 milyar liralık bütçe ayrıldı. Bu rakamın kurumlara dağılımı hakkında da bilgi verildi.

AA

Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar piyasalarda etkin görev yürütüyor. Bu kurumların faaliyetlerini yürütebilmeleri için ödenek alması gerekiyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2024 yılı bütçesinden alacağı pay 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak belirlendi.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 25 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

2024 bütçesinden kurumlara ayrılan kaynaklar

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 4 milyar 409 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 1 milyar 783 milyon 367 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 1 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 1 milyar 419 milyon 492 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 1 milyar 200 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 1 milyar 81 milyon 766 bin lira, Rekabet Kurumu'na 913 milyon 53 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na 404 milyon 700 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 342 milyon 300 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 327 milyon 500 bin lira kaynak sağlanacak.

Kurumlara bütçeden ayrılan paylar

2024 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

Kurumlar / Toplam (TL)

RTÜK: 1 milyar 81 milyon 766 bin lira

BTK: 25 milyar lira

SPK: 1 milyar 500 milyon lira

BDDK: 4 milyar 409 milyon lira

EPDK: 1 milyar 783 milyon 367 bin lira

KİK: 1 milyar 200 milyon lira

Rekabet Kurumu: 913 milyon 53 bin lira

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: 404 milyon 700 bin lira

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 342 milyon 300 bin lira

Nükleer Düzenleme Kurumu: 1 milyar 419 milyon 492 bin lira

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 327 milyon 500 bin lira

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamı: 38 milyar 381 milyon 178 bin lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)