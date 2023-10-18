Bütçeden denetleyici kurumlara ayrılan kaynaklar belirlendi

Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar piyasalarda etkin görev yürütüyor. Bu kurumların faaliyetlerini yürütebilmeleri için ödenek alması gerekiyor.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2024 yılı bütçesinden alacağı pay 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak belirlendi.
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 25 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.
2024 bütçesinden kurumlara ayrılan kaynaklar
Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 4 milyar 409 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 1 milyar 783 milyon 367 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 1 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 1 milyar 419 milyon 492 bin lira, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) 1 milyar 200 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 1 milyar 81 milyon 766 bin lira, Rekabet Kurumu'na 913 milyon 53 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na 404 milyon 700 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 342 milyon 300 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 327 milyon 500 bin lira kaynak sağlanacak.
Kurumlara bütçeden ayrılan paylar
2024 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:
Kurumlar / Toplam (TL)
RTÜK: 1 milyar 81 milyon 766 bin lira
BTK: 25 milyar lira
SPK: 1 milyar 500 milyon lira
BDDK: 4 milyar 409 milyon lira
EPDK: 1 milyar 783 milyon 367 bin lira
KİK: 1 milyar 200 milyon lira
Rekabet Kurumu: 913 milyon 53 bin lira
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: 404 milyon 700 bin lira
Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 342 milyon 300 bin lira
Nükleer Düzenleme Kurumu: 1 milyar 419 milyon 492 bin lira
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: 327 milyon 500 bin lira
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamı: 38 milyar 381 milyon 178 bin liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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