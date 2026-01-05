C-Lab girişimleri CES’te özel alanda buluşacak

- Samsung, CES 2026'da, yapay zekâ ve robotik gibi alanlarda 15 C-Lab girişimini tanıtacak.
- Fuar, girişimlerin küresel pazara açılması için özel sergi imkânı sunacak.
- C-Lab girişimleri, CES 2026 İnovasyon Ödülü dahil olmak üzere toplam 17 ödül kazandı.
Samsung Electronics, 6–9 Ocak’ta düzenlenecek CES 2026’da C-Lab projelerini tanıtacak. Şirket, girişimlerin küresel pazarlara açılması için fuar alanında özel bir sergi kuracak.
Samsung yetkilileri, C-Lab ekosistemine ilginin arttığını ve yenilikçi teknolojilerin büyümesini hızlandırmayı hedeflediklerini vurguluyor.
TOPLAM 15 START-UP TANITILACAK
Bu yıl program kapsamında; C-Lab Outside, Samsung Financial C-Lab Outside ve C-Lab Inside projeleriyle birlikte toplam 15 start-up yer alacak.
BÖLGESEL GİRİŞİMLERDEN REKOR KATILIM
C-Lab Outside, Daegu, Gwangju ve Gyeongbuk’taki girişim ekosistemlerini destekliyor. Program; çalışma alanı, danışmanlık ve iş birliği fırsatları sunarak yerel inovasyonu hızlandırıyor. Bu yıl bölgesel girişimlerden yedi şirket CES’e katılarak rekor kıracak.
ÖDÜLLER VE DİKKAT ÇEKEN PROJELER
Plastik geri dönüşümüne odaklanan Repla, Puri-Checker cihazıyla CES 2026 İnovasyon Ödülü aldı. Girişim, plastik geri dönüşümündeki küresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.
TANITILACAK BAZI PROJELER
Stress Solution: Zihinsel zindelik için yapay zekâ tabanlı sesler
Deepscent: Yapay zekâ destekli dijital koku teknolojisi
Elevenliter: Evcil hayvan hastalıklarında yapay zekâlı teşhis desteği
AunionAI: Çok dilli otomatik dublaj ve altyazı
Repla: Enzimlerle saflaştırılmış geri dönüştürülmüş plastik
Univa: Cihaz üzerinde çalışan çok modlu büyük dil modeli
10kM.ai: Yapay zekâ ile video üretimi ve gelir modeli
C-LAB INSİDE’DAN İKİ YAPAY ZEKÂ PROJESİ
Samsung, C-Lab Inside projeleriyle pazar potansiyelini test ediyor. Bu yıl iki yapay zekâ çözümü tanıtılacak:
ChronoMix: Nesne odaklı video üretimi
EZ Reco: Uzman tavsiyesiyle akıllı ürün önerileri
FİNANS ALANINDAKİ GİRİŞİMLER DE CES’TE
Samsung Financial C-Lab Outside’dan dört girişim ilk kez fuara katılacak. Bu projeler veri güvenliği, kimlik doğrulama ve siber risk modellemesi gibi alanlara odaklanıyor.
17 İNOVASYON ÖDÜLÜ
C-Lab girişimleri, iki “En İyi İnovasyon” dahil toplam 17 CES 2026 İnovasyon Ödülü kazandı. Bu başarı, programdan çıkan girişimlerin küresel rekabet gücünü ortaya koyuyor.