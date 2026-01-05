C-Lab girişimleri CES’te özel alanda buluşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung Electronics, 6–9 Ocak’ta düzenlenecek CES 2026’da C-Lab projelerini tanıtacak. Şirket, girişimlerin küresel pazarlara açılması için fuar alanında özel bir sergi kuracak.

Samsung yetkilileri, C-Lab ekosistemine ilginin arttığını ve yenilikçi teknolojilerin büyümesini hızlandırmayı hedeflediklerini vurguluyor.

TOPLAM 15 START-UP TANITILACAK

Bu yıl program kapsamında; C-Lab Outside, Samsung Financial C-Lab Outside ve C-Lab Inside projeleriyle birlikte toplam 15 start-up yer alacak.

BÖLGESEL GİRİŞİMLERDEN REKOR KATILIM

C-Lab Outside, Daegu, Gwangju ve Gyeongbuk’taki girişim ekosistemlerini destekliyor. Program; çalışma alanı, danışmanlık ve iş birliği fırsatları sunarak yerel inovasyonu hızlandırıyor. Bu yıl bölgesel girişimlerden yedi şirket CES’e katılarak rekor kıracak.

ÖDÜLLER VE DİKKAT ÇEKEN PROJELER

Plastik geri dönüşümüne odaklanan Repla, Puri-Checker cihazıyla CES 2026 İnovasyon Ödülü aldı. Girişim, plastik geri dönüşümündeki küresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor.

TANITILACAK BAZI PROJELER

Stress Solution: Zihinsel zindelik için yapay zekâ tabanlı sesler

Deepscent: Yapay zekâ destekli dijital koku teknolojisi

Elevenliter: Evcil hayvan hastalıklarında yapay zekâlı teşhis desteği

AunionAI: Çok dilli otomatik dublaj ve altyazı

Repla: Enzimlerle saflaştırılmış geri dönüştürülmüş plastik

Univa: Cihaz üzerinde çalışan çok modlu büyük dil modeli

10kM.ai: Yapay zekâ ile video üretimi ve gelir modeli

C-LAB INSİDE’DAN İKİ YAPAY ZEKÂ PROJESİ

Samsung, C-Lab Inside projeleriyle pazar potansiyelini test ediyor. Bu yıl iki yapay zekâ çözümü tanıtılacak:

ChronoMix: Nesne odaklı video üretimi

EZ Reco: Uzman tavsiyesiyle akıllı ürün önerileri

FİNANS ALANINDAKİ GİRİŞİMLER DE CES’TE

Samsung Financial C-Lab Outside’dan dört girişim ilk kez fuara katılacak. Bu projeler veri güvenliği, kimlik doğrulama ve siber risk modellemesi gibi alanlara odaklanıyor.

17 İNOVASYON ÖDÜLÜ

C-Lab girişimleri, iki “En İyi İnovasyon” dahil toplam 17 CES 2026 İnovasyon Ödülü kazandı. Bu başarı, programdan çıkan girişimlerin küresel rekabet gücünü ortaya koyuyor.